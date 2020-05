Moselle : chute mortelle au rocher du Falkenberg

On ne sait pas encore pourquoi ce groupe de cinq personnes se trouvait en haut du rocher du Falkenberg, en pleine nuit. Vers 1h30 du matin, dans la nuit de lundi à mardi, les pompiers du Bas-Rhin sont appelés pour un homme ayant chuté d'une dizaine de mètres de hauteur. Les secours ont eu beaucoup de mal à localiser la victime, à cause de la nuit et du relief escarpé.

A leur arrivée, la victime, un homme de 27 ans, est déjà en arrêt cardiaque, malgré les soins prodigués par ses amis. Mais les pompiers ne parviendront pas à le ranimer.

Les quatre autres personnes, saines et sauves, ont été prises en charge par la gendarmerie.