Moselle : de nouvelles caméras piétons pour les policiers qui filment leurs interventions

Les policiers de Thionville sont désormais équipés de 31 nouvelles caméras piétons qui leur servent à filmer leur interventions difficiles. Un plus pour les agents qui se servent notamment de cet outil pour apaiser les tensions lors d'interventions difficiles.

Les caméras piétons utilisées par les agents de la police nationale ont été renouvelées pour un modèle plus fiable et plus performant. (illustration) © Radio France - Natacha KADUR

Ce n'est pas la première fois que les agents sont dotés de ce genre d'équipement, mais les précédents modèles, pas assez performants en matière d'autonomie, n'avaient pas donné satisfaction. 136 nouveaux boitiers ont donc été livrés en Moselle cet été, dont 60 à Metz et 31 à Thionville. Tous les commissariats en seront équipés à terme.

Protéger les policiers

La caméra, qui s'accroche au gilet de l'agent, n'a pas vocation à rester allumée en permanence. Elle n'est enclenchée que si l'agent l'estime nécessaire, lors d'une interpellation difficile par exemple. Un plus pour Ludovic, agent de police secours, qui a rejoint les rangs de l'institution il y a plus de vingt ans : « Cela nous permet de travailler en sécurité et de justifier ce qu'il se passe dans l'intervention.»

Le déclenchement de la caméra permet aussi aux policiers d'enregistrer toute preuve d'agressivité manifeste voire, de la prévenir : « L'attitude des gens que l'on a en face de nous change avec le déclenchement de la caméra. Ils se comportent d'une autre façon », complète Ludovic.

Si les gens n'ont rien à se reprocher, il n'y a aucun souci à déclencher la caméra. Cela va dans le bon sens.

Maxence Creusat, commissaire central à Thionville, l'a constaté lors des quelques expériences menées sur le terrain jusqu'à maintenant : « La camera est assez impartiale : elle objective le comportement parfois agressif de certains usagers, et ça permet de faire baisser la tension », dit-il.

Les nouvelles caméras piétons de la police nationale disposent de 12 heures d'autonomie © Radio France - Natacha KADUR

Nourrir les procédures judiciaires

Cet enregistrement est autorisé pour tous les policiers à partir du moment où ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit sur la voie publique ou en se présentant dans un lieu privé, toujours dans le cadre juridique adapté, comme celui d'état de nécessité ou de légitime Défense.

En cas de violences conjugales, on a toute l'intervention qui est filmée : on objective le comportement du mari violent et on a des éléments sur la victime.

Des images qui peuvent avant tout apporter des preuves en cas de flagrant délit d'infraction, et si une procédure judiciaire est engagée : « Dans un cas de violences conjugales sur la voie publique par exemple, le policier arrive sur place et peut déclencher la caméra. Comme ça, on a toute l'intervention qui est filmée : on objective le comportement du mari violent, on a des éléments sur la victime, on a des éléments à chaud qui permettent de sécuriser tous les intervenants » détaille Maxence Creusat, commissaire central de Thionville.

Seul un cadre habilité est autorisé à visionner les enregistrements : « Le policier n'a pas accès aux images de la caméra, il ne peut pas les visionner en temps réel ni les effacer. Les images sont bien évidemment tracées, horodatées. Elles ne sont visionnées que sur instruction d'un magistrat dans le cadre d'une procédure judiciaire.»

Après l'intervention, les images sont automatiquement transmises et conservées sur un serveur pour une durée de six mois.