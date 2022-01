Moselle : des talus anti-camions installés à Marly près de l'entrepôt Amazon

Depuis un mois environ, des talus ont été installés à Marly sur les bas-côtés de la RD5 et de la RD68 près de l'entrepôt Amazon basé à Augny près de Metz. L'objectif : empêcher les poids-lourds de se garer sur le bord des routes. Les conducteurs stationnaient parfois pendant plusieurs jours pour se reposer après avoir livrer leur cargaison et avant de reprendre la route. Les riverains et les élus craignaient l'affaissement des bords de route. C'est pourquoi l'Eurométropole de Metz a mis en place ces bancs de terre de 50 centimètres.

Les talus de terre ont été installés aux abords de l'entrepôt Amazon à Augny. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

"Il fallait les dépanner"

"Ils faisaient des ornières hautes de 50 centimètres !", s'exclame Jacqueline qui travaille dans un salon de toilettage canin à Marly, le long de la RD5. "Quand il pleuvait beaucoup, ils restaient coincés et il fallait les dépanner !" Gérard habite quelques mètres plus loin, de l'autre côté de la route à Augny. "C'est aussi dangereux para rapport à la circulation, estime le riverain. Il y a quand même beaucoup de trafic avec la zone commerciale à côté." Mais Gérard s'étonne : "C'est quand même aberrant que des parkings adaptés pour les camions n'aient pas été prévus dès le départ à proximité d'Amazon !"

Une solution plus durable en cours de réflexion

Le maire d'Augny, Francois Henrion concède que cette solution est temporaire. Il affirme qu'une solution plus durable est en cours de réflexion avec Amazon. "Pour pouvoir stationner quelques poids-lourds sur un parking qui serait dédié à cet effet avec toutes les commodités pour l'accueil de ces chauffeurs", explique le maire.

Après nos sollicitations la direction Amazon, confirme : "Nous avons pour volonté de nous intégrer harmonieusement et d’entretenir des bonnes relations de voisinage. A ce titre, nos équipes rencontrent régulièrement les élus locaux afin de suivre les actions communes initiées pour la résolution de cette problématique. Nous avons également analysé la situation, et restons extrêmement attentifs et vigilants sur son évolution dans une logique de bon voisinage autour de cette implantation."

En attendant certains camions réussissent quand même à se garer là ou il n'y a pas de talus et d'autres vont stationner sur des aires d'accueil 30 km plus loin.