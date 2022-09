Moselle : deux morts dans un accident d'ULM

Ce jeudi 22 septembre, un petit ULM s'est écrasé, peu après son décollage de l'aérodrome de Guéblange-lès-Dieuze. Le pilote et son passager sont décédés. La brigade de gendarmerie des transports aériens de Metz et celle de Strasbourg ont été chargées des premières investigations.

C'est un agriculteur , témoin de la scène, qui a donné l'alerte. Ce jeudi, vers 9h20, un ULM, qui venait de décoller de l'aérodrome de Guéblange-lès-Dieuze, s'est écrasé, un kilomètre plus loin, dans un champ.

Le petit aéronef avait décollé de l'aérodrome de Guéblange-lès-Dieuze © Radio France - Thomas Jeangeorge

L'aéronef s'est aussitôt embrasé et ses deux occupants sont décédés. Le pilote âgé de 67 ans, était membre de l'association les Piafs, qui gère ce petit aérodrome du Saulnois. Il était originaire du Lunévillois, tout comme l'autre victime, sexagénaire lui-aussi.

D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place : des pompiers venus des casernes de Dieuze, Château-Salins et Sarrebourg, les hommes de la compagnie de gendarmerie de Sarrebourg, ainsi qu'une équipe de démineurs venue de Metz, qui a dû neutraliser une cartouche pyrotechnique qui se déclenche, lors de l'utilisation du parachute de secours de l'ULM.

Les premières investigations ont été menées par la brigade de gendarmerie des transports aériens de Metz et de Strasbourg. Les inspecteurs du BEA, le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile prendront ensuite leurs relais.

Selon les premières constations, l'ULM aurait pu être victime de problèmes mécaniques lors du décollage. Une pièce de l'aéronef a d'ailleurs été retrouvé dans un arbre situé entre la piste de l'aérodrome et le lieu du crash. Les gendarmes n'excluent pas non plus un possible malaise du pilote de l'appareil.