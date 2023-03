Moselle : deux sœurs jugées pour des injections clandestines d'acide hyaluronique

Six mois de prison avec sursis ont été requis ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Metz, à l'encontre de deux sœurs de Woippy, accusées d'exercice illégal de la médecine et travail dissimulé. Elles sont accusées d'avoir monté un commerce clandestin d'injections d'acide hyaluronique, ce produit utilisé pour combler les rides ou rendre les lèvres pulpeuses. Leur frère et le beau-frère de celui-ci sont également poursuivis pour complicité. Mais les quatre prévenus étaient absents à l'audience.

ⓘ Publicité

Geste médical ?

Ce sont donc les récits des différentes parties qui ont permis de se faire une idée de ce qui s'est passé dans cet appartement du centre de Woippy, entre 2020 et fin 2022. Le président du tribunal, Sébastien Céribac, détaille, dans un long monologue, les faits reprochés aux deux sœurs.

Il raconte leur compte Instagram, "QueenLipsInjectionSista", où elles affichaient leurs tarifs. L'appartement où elles officiaient, au premier étage d'un immeuble. Pour aller aux toilettes, les clientes devaient descendre au rez-de-chaussée, dans le snack tenu par le frère. La comptabilité, inscrite sur des carnets : 100.000 euros de produits commandés. Les chambres louées à la journée sur AirBnB à Paris ou Marseille, car les sœurs se déplaçaient. Et surtout, les prestations : 180 euros l'injection, dont un acompte de 30 euros versé sur Paypal, et le reste payé en liquide le jour J. L'enquête n'a pas permis de quantifier le chiffre d'affaire global, mais les acomptes sur Paypal, qui ne représentaient qu'une partie des sommes perçues, sont estimés à 129.000 euros, net d'impôts. D'où les poursuites pour travail dissimulé.

Alors, exercice illégal de la médecine ou non ? L'acide hyaluronique n'est pas un médicament et est en vente libre. Aucune réglementation n'encadre cette pratique. Une tribune a même été signée cette semaine, dans le journal Le Parisien , par 200 chirurgiens, pour réclamer une législation afin que cette pratique soit exclusivement réservée aux médecins. Me Xavier Iochum, l'avocat d'une des deux sœurs, s'est même appuyé sur ce texte pour plaider la relaxe de sa cliente.

Absence de réglementation

Les avocats des prévenues ont démonté point par point les arguments du ministère public : nos clientes se sont formées. "Voici leur diplôme", brandit Me Xavier Iochum. "Il est bourré de fautes d'orthographe", tacle le procureur, Julien Berger. La défense renchérit : les deux femmes n'ont jamais posé de diagnostic, ou proposé des traitements contre une maladie : l'exercice illégal de la médecine n'est pas donc qualifié.

Surtout, sur les centaines de clientes potentielles, aucune ne s'est portée partie civile. C'était effectivement une cliente mécontente du résultat qui avait porté plainte début 2022, mais cette unique plaignante ne s'est pas constituée partie civile, et n'était donc pas représentée à l'audience.

Le tribunal rendra sa décision le 26 avril.