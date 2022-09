Moselle : disparition inquiétante d'un adolescent de 15 ans

La gendarmerie de la Moselle lance un appel à témoins, après la fugue d'un adolescent résidant à Boulay (Moselle). Le garçon ne donne plus de nouvelles depuis ce mardi 27 septembre.

Depuis ce mardi 27 septembre, Florian Ziebel, 15 ans, n'est pas rentré chez lui à Boulay-Moselle. La thèse de la fugue est privilégiée par les enquêteurs, qui lancent un appel à témoins pour le retrouver.

Le garçon mesure entre 1m65 et 1m70, de corpulence normale. Elément important par rapport à la photo qui est diffusée sur l'appel à témoins : il a les cheveux plus longs aujourd'hui. Au moment de sa disparition, il portait un jogging noir et rose du Paris Saint Germain.

Les gendarmes de la communauté de brigades de Boulay-Bonzonville attendent toute information qui permettrait de localiser Florian au 03 87 79 11 11.