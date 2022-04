Moselle : disparition inquiétante d'un habitant de Noisseville, la police lance un appel à témoins

La police de Metz lance un avis de disparition inquiétante : Alexandre Merck, 40 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 20 avril dernier. Il a quitté son domicile de Noisseville au guidon de sa moto, et est susceptible de se déplacer dans tout le département de la Moselle.

L'homme mesure 1m80, a les yeux foncés et porte des lunettes, a les cheveux poivre et sel coupés courts. Il possède un tatouage en forme de carpe Koï sur tout l'avant-bras droit.

La photo de sa moto diffusée

Au moment de sa disparition, il portait un jean et un blouson noirs, ainsi qu'un casque et des gants de motard. Sa moto est de marque Orcal, de couleur noire, et argentée, immatriculée FC-996-NG.

La police a lancé un avis de disparition inquiétante. - Police nationale 57