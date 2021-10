Moselle : les violences faites aux femmes ont augmenté de 20%

La délinquance a globalement diminué en Moselle en 2020, les cambriolages de logements ont baissé de près de 20%, plus de 17% pour les vols avec violence. Mais les violences faites aux femmes ont augmenté de 20% en 2020, selon le commissaire divisionnaire Michel Klein directeur de la direction départementale de la sécurité publique de Moselle.

Lors de la présentation du rapport d'activité 2020 des services de l'Etat, le préfet de la Moselle Laurent Touvet et les conseillers départementaux ont échangé sur les différents points du rapport. Le document démontre également que les violences sexuelles sont en hausse de plus de 4,5% et que les violences intrafamiliales ont elles augmenté de 7,5%.

Des augmentations qui trouvent leurs origines dans les différentes périodes de confinement selon Michel Klein : "en pleine période de confinement, les tensions internes des couples ont été exacerbées alors que les gens ne pouvaient pas sortir. Effectivement les répercussions statistiques montent à 20% de ce type de violence". Eric Matyn, général de gendarmerie de Moselle voit une seconde grille de lecture : "la particularité du département de la Moselle se sont les passages à l'acte. On est dans un département un peu plus violent que les autres, c'est partiellement lié à la surconsommation d'alcool et de drogue à ces moments là".

Un constat et un problème que les autorités prennent à la bras le corps. "On a mis en place tout un système de recueil des plaintes des victimes, allant jusque dans les pharmacies, les supermarchés pour mettre des points de contact" précise Michel Klein, alors qu'une convention a été signée en 2019 entre le parquet de Thionville, les forces de l'ordre et les urgences de l'hôpital de Thionville afin de permettre le dépôt de plainte à l'hôpital. Le dispositif du bracelet anti-rapprochement a aussi été lancé en 2019 dans le département.