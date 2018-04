Moselle est : les polices française et allemande font tomber un vaste trafic de drogue

Par François Pelleray, France Bleu Lorraine Nord

C'est la première fois que les polices française et allemande coopèrent à ce point pour démanteler un trafic de drogue en Moselle. 12 personnes ont été interpellées lundi 9 avril dans le bassin houiller et en Sarre. Environ 280.000 euros de drogue et près de 75.000 euros en liquide ont été saisis.