Une délinquance qui évolue. C'est le principal enseignement que les services de l’État en Moselle tirent du bilan de la délinquance sur l'année écoulée. Comme au niveau national, les atteintes aux biens (vols, cambriolages), sont relativement stables. A noter, une baisse sensible des vols de voitures (-4,5% par rapport à 2016). Mais cette baisse est malheureusement compensée par une forte hausse des cambriolages, notamment des logements (+7,6%).

Des professionnels du cambriolage

Avec un mode opératoire qui semble revenir souvent : des équipes rapides et mobiles. Les gendarmes évoquent ainsi des équipes réduites : 3 malfrats, 1 conducteur et 2 passagers, qui agissent très vite. "Les 5 dernières interpellations que nous avons faites, précise le colonel Nicolas Philippotin, le patron des gendarmes en Moselle, ce sont des professionnels du cambriolage. Ils vont très vite, sont extrêmement mobiles et font des séries de 5 à 10 faits. La plupart sont en réalité des tentatives. En cas de difficulté, ils n'insistent pas. C'est pour ça qu'il faut que les gens se protègent. Si les volets sont fermés, par exemple, ça diminue nettement la probabilité de se faire cambrioler."

Les violences sexuelles sont davantage signalées

Les cambriolages se produisent principalement en zone rurale ou dans les périphéries des agglomérations, pendant que les habitants sont au travail, précisent les forces de l'ordre.

Autre fait marquant de cette année 2017 : les signalements de violences sexuelles sont en très forte hausse (+30%). Les victimes en sont principalement des femmes. Les autorités y voient une très claire conséquence de l'affaire Weinstein aux Etats-Unis et de la libération de la parole. "On constate une hausse en fin d'année, explique Hervé Niel, le patron de la police dans le département. On a en effet beaucoup plus de déclarations, mais qui concernent des faits qui sont anciens, allant parfois jusqu'à plusieurs années. On a une augmentation des déclarations", ça ne signifie pas une hausse des faits en eux-mêmes.

5 morts de plus sur les routes mosellanes

Sur la route enfin, 2017 restera une mauvaise année. Certes, le nombre d'accident est en baisse (-4%), mais le nombre de morts, lui, augmente (+10%). 52 personnes en tout sont décédées sur les routes de Moselle l'an dernier, dont 10 piétons. Les services de l’État pointent les problèmes de comportement (vitesse et téléphone représentent à eux-seuls plus d'un tiers des facteurs d'accident). L'année 2018 ne commence pas sur de meilleures bases : 5 personnes sont déjà mortes, depuis le 1er janvier dernier, sur les routes de Moselle.