Un conducteur de 19 ans a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un groupe de jeunes lycéens à Saint-Avold, en Moselle. Sept blessés ont été pris en charge par les secours. Ils sont légèrement touchés.

Moselle : il perd le contrôle de sa voiture et percute un groupe de jeunes

La pause de midi de ces lycéens de Saint-Avold a été plus qu'agitée. Ce vendredi, à 12h10, un jeune conducteur de 19 ans a perdu le contrôle de sa voiture, rue de L'Agora. Son véhicule a d'abord touché un mur avant de percuter un groupe de jeunes de 17 ans.

Les pompiers ont déployé un important dispositif, 29 sapeurs au total, et le Samu a mobilisé deux ambulances. Au final, sept jeunes (cinq hommes et deux femmes) sont légèrement blessés. Pris en charge par les secours, ils ont été transportés vers les hôpitaux de Forbach et Saint-Avold.

