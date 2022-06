Lorraine : important trafic de parfums contrefaits démantelé à Sarralbe

Une très jolie affaire pour les gendarmes de la Moselle : ils ont saisi 18.000 flacons de parfums contrefaits, dans la région de Sarralbe, et mis à l'arrêt un réseau de trafiquants qui opérait en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et en Alsace, avec une marchandise produite en Pologne.

Sept suspects ont été interpellés et placés sous contrôle judiciaire. Ils seront convoqués en septembre prochain devant le tribunal de Sarreguemines. Le trafic représente 180.000 euros de "bénéfice" pour les contrebandiers, une somme à multiplier par quatre, soit 700.000 euros, pour les marques de luxe qui se sont fait usurper leur identité.

Petite annonce sur Facebook

Tout a commencé il y a un peu plus d'un an, quand un gendarme de la brigade de Sarralbe repère une annonce sur le market place de Facebook : des flacons de parfum de grande marque, à 10 euros pièce seulement. Il s'agit d'un petit revendeur, qui s'était lancé dans ce trafic illégal pour arrondir ses fins de mois.

Les enquêteurs creusent, et finissent par comprendre la mécanique. Les revendeurs se fournissaient chez des semi-grossistes, eux-mêmes alimentés par un grossiste plus important qui faisait fabriquer les flacons et le parfum en Pologne. A réception de la marchandise, il ne restait plus qu'à mettre les bouchons sur les bouteilles, et coller les étiquettes.

Le trafic aurait rapporté au moins 180.000 euros aux malfaiteurs. - Gendarmerie de la Moselle

Comptes à l'étranger

Si les petits revendeurs obtenaient de quoi mettre du beurre dans les épinards, les suspects en haut de l'échelle, eux, ne vivaient que de ce trafic. Une partie des sommes accumulées a même été mise à l'abri sur des comptes à l'étranger, ou convertie en cryptomonnaie. Les gendarmes estiment que ce réseau était actif depuis au moins trois ans.

Au total, sept personnes ont été interpellées par les enquêteurs, mais d'autres complices sont peut-être encore en activité. Prudence donc, devant les petites annonces alléchantes...