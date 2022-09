Moselle : l'église de Chesny menacée de démolition

Que serait un village sans son église ? Les habitants de Chesny (600 habitants au sud de Metz) commencent sérieusement à envisager la question. L'église de la commune, construite en 1850, est très fortement endommagée et nécessite des travaux d'envergure. Sauf que la somme est telle que la mairie ne peut pas l'assumer. La partie était pourtant encore jouable il y a quelques mois : un devis à 400.000 euros et des perspectives d'aides pour financer le chantier. Mais aucune entreprise n'a répondu l'appel d'offre et les sollicitations auprès de la Fondation du Patrimoine ont fait chou blanc. Seule une entreprise propose ses services pour 700.000 euros ! Impossible à débourser pour une si petite commune.

Plusieurs options

"Il y a l'option radicale : la déconstruction totale" détaille le maire Pascal Huber. "Après il y a la déconstruction partielle, dans le cadre d'une reconversion de l'édifice. On peut aussi la garder en l'état, sachant qu'un échafaudage soutient la voute et que nous n'avons pas la garantie que l'église ne continue pas à s'affaisser." Et même une démolition de l'église serait une dépense considérable, "entre 80.000 et 120.000 euros, sans avoir la garantie de subventions."

L'âme du village

Pour Pascal Huber, en venir à de telles hypothèses est un véritable crève cœur. "Un habitant me racontait cette anecdote : un enfant qui dessine son village commence toujours par l'église." Un édifice qui a été le lieu de célébrations pour plusieurs générations de baptêmes, de mariages, d'enterrements...

Il y a un lien affectif, même pour les non-croyants. C'est l'âme et l'identité d'un village.

Pascal Huber se dit "déçu" mais pas en colère car selon lui, "tous les acteurs ont fait leur travail." Il veut maintenant se donner du temps pour prendre sa décision. A moins d'un miracle...