Moselle : l'équivalent de 45km de cuivre dérobé sur un chantier à Sarreguemines

Une enquête a été ouverte après que près de 45km de fils de cuivre ont été dérobés sur le chantier de construction d'une centrale photovoltaïque dans le quartier de Folpersviller à Sarreguemines, entre samedi soir et lundi matin.

La police de Sarreguemines est intervenue pour constater les faits ce lundi matin, après que les employés ont découvert le vol des bobines de cuivre à la reprise du chantier.

Une plainte a été déposée par l'entreprise et une enquête est en cours.

Des vols réguliers

Le vol de matériel est un fléau chronique aux abords des chantiers souvent isolés, et d'autant plus vulnérables en l'absence de système de gardiennage professionnel ou d'équipement de vidéo-surveillance. Le cuivre, troisième métal le plus utilisé au monde après le fer et l'aluminium, est un matériau couteux qui suscite parfois la convoitise.

Utilisé pour des usages électrotechniques, il est régulièrement volé sur les installations ferroviaires de la SNCF. Cette année, son prix est à la hausse en raison d'une tension sur le marché des matières premières, en partie liée à la crise sanitaire.