Moselle : la boulangère refuse de le servir en pleine nuit, il brûle une voiture

Il est 4h15, ce jeudi, quand une vendeuse d'une boulangerie de Devant-Les-Ponts (Moselle) prend son service. A son arrivée à la boutique, elle découvre un homme ivre, qui lui demande un sandwich. Elle lui explique qu'il doit patienter jusqu'à 5H, heure d'ouverture du commerce.

Elle s'enferme à l'intèrieur de la boulangerie et se met alors au travail. Le jeune homme se met alors à taper sur le volet métallique, mais s'arrête quand il voit qu'elle ne réagit pas.

Une voiture incendiée

Trois quarts d'heure plus tard, au moment d'ouvrir la boulangerie, elle aperçoit le client agressif sortir d'une voiture qui commence à brûler. La voiture n'est pas à lui, mais elle était restée ouverte. Le voilà qui entre dans la boulangerie, vocifère, profère des menaces de mort et exige d'avoir immédiatement un sandwich. L'homme se met ensuite à cracher et fini par quitter les lieux quand la vendeuse appelle la police. À leur arrivée sur place, les fonctionnaires éteignent la voiture en feu grâce à des extincteurs et recueillent le témoignage de la victime.

Le suspect, un Messin de 25 ans, est finalement retrouvé à 14h30, rue de la Patrotte. Il va être jugé pour menace de mort et dégradations volontaires.