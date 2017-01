Moselle : la gendarmerie lance un appel à témoin après un accident

Un piéton a été percuté au soir du 1er janvier entre Metz et Solgne. Depuis, il est dans le coma. Les gendarmes cherchent à établir son identité.

La gendarmerie lance un appel à témoin !

Le dimanche 1er janvier 2017, vers 21 heures, un homme d'une trentaine d'années était percuté par un véhicule, alors qu'il marchait le long de la départementale 955 reliant Metz à Solgne. La victime est depuis dans le coma.

Dépourvu de papier d'identité, la personne a les cheveux courts, couleur châtain foncé et les yeux marron. Il était vêtu d'un bas de jogging noir taille 40 de marque Puma et porteur de baskets noires et vertes pointure 45 de marque Kalenji.

Si vous détenez, ou pensez détenir, des informations sur la victime ou sur l'accident, n'hésitez pas à contacter la brigade de Verny au 03.87.52.70.78