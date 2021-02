Moselle : les douaniers découvrent le crâne d'un crocodile rare dans un colis

C'est du jamais vu en dix ans. Les douaniers du bureau d'Ennery, en Moselle ont découvert un crâne de crocodile.

Au cours d'un contrôle dans les locaux d'une société de fret express, ils décident d'ouvrir un colis qui les intrigue. A l'intérieur, ils découvrent le crâne d'un crocodile du Siam, une espèce protégée par la convention de Washington selon qui "la survie de l'espèce est compromise".

Un spécimen rare, parmi les plus menacés

Expédié de Chine, le crâne était destiné à un habitant de Saint-Avold. Une découverte exceptionnelle pour les douaniers lorrains, selon Thomas Daguin, chef divisionnaire des douanes de Lorraine Nord : "On n'en a pas eu de similaire sur les dix dernières années. C'est rare de trouver un spécimen de cette taille et qui est classé comme une des espèces les plus menacée". Les douaniers découvrent plus généralement des animaux exotiques dans les bagages des touristes, "cette fois il s'agit d'un spécimen rare dans le commerce illicite" précise Thomas Daguin.

Après la découverte du crâne les douaniers allaient encore être surpris. En se rendant chez le destinataire, ils enchaînent les découvertes.

Détention illégale d'espèce menacée d'extinction

Au domicile du Naborien, ils mettent la main sur un stock de munitions ainsi que sur une ogive d'obus et un carabine semi-automatique 22 long rifle. A l'étage, un crâne d'Aligator, huit carapaces et cinq crânes de tortues et un squelette de serpent sont retrouvés. A l’extérieur du logement, ce sont encore 22 tortues de Floride, cette fois vivantes, qui barbotaient dans un bassin.

L'homme s'est présenté comme un collectionneur mais n'a présenté aucun justificatif ni autorisation pour détenir ces objets et animaux. Il sera jugé le 4 mars à Sarreguemines pour détention et participation au commerce d'espèce menacée d'extinction.