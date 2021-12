Moselle : les feux d'artifice et pétards interdits pendant les vacances de Noël

Il ne sera pas possible de tirer des feux d'artifices pour le réveillon de la Saint-Sylvestre en Moselle. Le transport et l'utilisation de pétards et feux d'artifice sont interdits pendant toute la durée des vacances de Noël dans le département.

Le Préfet de la Moselle a pris un arrêté pour interdire le transport, l'utilisation et même le port "d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques" pendant les vacances de fin d'année en Moselle.

Dans un communiqué, le représentant de l'Etat explique qu'il a pris cette décision : "Compte-tenu des risques de troubles à la tranquillité et l’ordre publics, ainsi que des dangers et risques d’accidents graves provoqués par l’utilisation inconsidérée de pétards et autres pièces d’artifices sur la voie publique et dans tous les lieux où se tiennent des rassemblements de personnes".

Du 18 décembre au 2 janvier

Dans le détail : "tout port, utilisation et transport d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques est interdit pour les particuliers du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus, sur la voie publique ou en direction de l’espace public, ainsi que dans les transports en commun".

Seuls les professionnels, titulaires d'un certificat de qualification font exception, dans le cadre de l'organisation de spectacles autorisée par les autorités.

Pas d'essence en jerricans

A cela s'ajoute une interdiction de transport de carburant en jerricans ou bidons. L'achat et la vente au détail de carburant sera d'ailleurs interdite, sauf pour les produits destinés à l'alimentation.