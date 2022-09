Moselle Open : la mise au point du Président de la Fédération française de tennis

Gilles Moretton soutien le Moselle Open et son ancrage local et en profite pour mettre fin aux rumeurs. (illustration)

"Il y a un différent qui existe, on va laisser la justice se prononcer, mais parallèlement, beaucoup de choses ont été dites... Moi, je suis là pour rappeler des vérités". En déplacement au Moselle Open de Metz, ce mercredi, le Président de la Fédération française de tennis Gilles Moretton s'est fendu d'une mise au point.

Alors qu'une procédure judicaire est en cours suite au rachat du Moselle Open par Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione (via le groupe All In), le patron du tennis français tient à donner sa version. En effet, des actionnaires minoritaires veulent faire valoir leur droit de préemption sur ce tournoi ATP 250, expliquant redouter le déménagement du Moselle Open. Ils craignent un départ du tournoi à Lyon, ce que contestent les nouveaux acheteurs, qui s'engagent en Moselle jusqu'en 2029.

La position de l'ATP, qui dirige le tennis mondial

Comme l'annonçait France Bleu ce dimanche, Gilles Moretton confirme : "L'ATP n'a jamais validé le transfert du tournoi à untel ou untel. L'ATP n'a jamais non plus menacé untel ou untel de ne pas avoir un agrément s'il était retenu en tant que nouveau propriétaire". Cet agrément donné par l'ATP est essentiel, puisqu'il définit l'importance du tournoi, et donc le niveau du plateau sportif. L'organisation qui gère le tennis mondial a donc choisi de s'en remettre à la décision de justice attendue le 18 octobre prochain.

Le Master de Paris-Bercy n'ira pas à Lyon

"Des gens se sont permis de parler au nom de la Fédération, et de parler du Rollex Paris Master (tournoi de Paris-Bercy, un master 1000 NDLR), propriété de la Fédération, qui serait transféré à Lyon, ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas de volonté d'aller à Lyon (pour les nouveaux propriétaires du Moselle Open, NDLR). Il n'en est rien, c'est important de le dire", ajoute Gilles Moretton.

La Fédération française de tennis soutient le Moselle Open

Gilles Moretton ajoute qu'il soutient pleinement le Moselle Open, dont il salue la réussite : "Je pense qu'il était important pour nous de dire que quoi qu'il arrive, la Fédération est là pour soutenir le Moselle Open, une vraie réussite populaire, mais aussi sur le plan des entreprises partenaires et du soutien du département".

Le président de la Fédération française de tennis espère surtout tourner rapidement la page, et retrouver une ambiance plus sereine sur les courts : "Avec ce qui peut se passer, qui nous a très sincèrement un peu peiné, j'espère qu'il y aura très vite une position prise par la justice. Nous la suivrons et nous nous réservons, en fonction de la décision, la possibilité de prendre des positions" conclu Gilles Moretton.