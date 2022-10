Moselle Open : Une médiation autour de la vente contestée du tournoi

Que va devenir le Moselle Open ? Une audience devait trancher le sort du tournoi, ce mardi 18 octobre, mais elle n'aura finalement pas lieu. Selon les informations de France Bleu, une procédure de médiation doit tenter de réconcilier les différentes parties de cette affaire, ce mercredi.

L'édition 2022, marquée par un très beau plateau , avait laissé de nombreuses interrogations en coulisses en cette fin du mois de septembre. En déplacement au Moselle Open, le Président de la Fédération Française de Tennis Gilles Moretton était d'ailleurs venu dire ses vérités , à Metz.

Une procédure lancée par les actionnaires minoritaires

Comme France Bleu vous l'annonçait dès le mois de juillet , le tennisman Jo-Wilfried Tsonga et son ami Thierry Ascione ont racheté le tournoi, via leur groupe All In. Ils sont devenus actionnaires majoritaires du Moselle Open.

Un rachat contesté par les actionnaires minoritaires, qui disent craindre un déménagement du tournoi (ce que Tsonga conteste). Ils estiment que le droit de préemption, qui aurait consisté à proposer la vente à ceux qui détenaient déjà des parts avant d'ouvrir la vente à l'extérieur, n'a pas été respecté. Ils ont donc déposé un recours en référé, qui devait être examiné ce mardi 18 octobre par la justice. Mais entre temps, les repreneurs ont demandé une médiation, qui doit rassembler toutes les parties. Elle se tiendra ce mercredi, à Paris.

Quelle issue ?

Si un accord est trouvé, il signifierait la fin de la procédure. Dans le cas contraire, une nouvelle date d'audience sera fixée.