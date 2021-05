Moselle : Sans masque et sans billet, il frappe les agents SNCF qui tentent de le contrôler

Le jeune de 17 ans est monté dans un TGV Luxembourg-Paris en gare de Thionville, ce jeudi. Les contrôleurs s'aperçoivent alors qu'il ne porte pas de masque, et veulent le contrôler. Il n'a pas acheté de billet et refuse de présenter la pièce d'identité qui aurait permis de le verbaliser.

Blessée, une contrôleuse reçoit 21 jours d'arrêt de travail

Le voilà qui insulte et provoque les trois contrôleurs, et qui tente de s'enfuir à l'arrêt en gare de Metz. Mais quand les contrôleurs le retiennent, il frappe l'un d'eux au visage, tord le bras d'une autre et la blesse sévèrement à l'omoplate.

Finalement interpellé, le jeune homme va être convoqué par le juge des enfants.