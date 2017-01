Moselle : trafic de drogue démantelé à Dieuze et Morhange

13 individus ont été interpellés, à Dieuze et Morhange, par les gendarmes de Moselle, dans le cadre d'une enquête sur un vaste trafic de cannabis de synthèse.

Le commerce durait depuis plus de trois ans. Les gendarmes de Moselle ont mis fin à un trafic de cannabis de synthèse qui sévissait dans les secteurs de Dieuze et Morhange.

Treize personnes ont été interpellées, âgées de 18 à 30 ans, et soupçonnées d'implication dans ce réseau qui a écoulé jusqu'à 15 kgs de cannabis de synthèse pour un chiffre d'affaire estimé de 150.000 euros. En plus de la drogue, les perquisitions ont permis la saisie d'un quad et d'une moto acquis grâce au produit de la vente.

Six des individus, considérés comme étant à la tête du réseau, comparaitront devant la justice le 17 mai prochain.