Moselle : trois accidents graves en quelques heures ce dimanche soir

Trois graves accidents de la route se sont produits en Moselle ce dimanche soir, à Neufchef, Betting et Uckange, où un homme a perdu la vie.

Trois accidents graves ce dimanche soir en Moselle, à différents endroits mais dans un laps de temps assez restreint. Le premier - le plus grave-, a eu lieu vers 19h à Uckange. Un motard de 32 ans s'est tué après avoir perdu le contrôle de sa moto.

Le deuxième accident s'est produit à Neufchef moins d'une heure plus tard. Là encore, une moto est sortie de route. Le pilote, un homme de 45 ans, a été grièvement blessé et conduit à l'hôpital de Mercy.

Enquêtes ouvertes

Le troisième enfin a eu lieu à Betting, près de Freyming-Merlebach en Moselle-Est, sur la D80. Cette fois, c'est une voiture qui s'est littéralement enroulée autour d'un arbre. Le conducteur, 29 ans, est très grièvement blessé. Les pompiers ont dû le désincarcérer. Conduit à l'hôpital central à Nancy, son pronostic vital est engagé.

Dans tous les cas, des enquêtes sont ouvertes pour comprendre ce qui s'est passé.

On ne sait pas encore si la vitesse est en cause dans ces trois accidents dramatiques, mais les forces de l'ordre ont tout de même constaté de très grands excès de vitesse ce week-end sur les routes de Moselle. La police a par exemple interpellé un automobiliste qui circulait à 101 km/h au lieu de 50 à Florange. Un autre a été flashé à 109 km/h au lieu de 50 à Moyeuvre-Grande. Ces deux personnes se sont vues retirer leur permis, et devront régler une amende de 1.500 euros.