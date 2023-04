Moselle : trois mois après, la mairie de Serémange-Erzange rallume les lampadaires la nuit

Trois mois après, le maire de Serémange-Erzange rétropédale. Les lampadaires sont de nouveau allumés. Pourtant à la fin novembre, face à l'inflation et pour économiser l'énergie, la municipalité avait fait le choix d'éteindre la nuit. Devant cette nouvelle, Nadine, la boulangère de la ville a retrouvé le sourire : "C'est un soulagement. J'arrive au petit matin et parfois c'était angoissant car, si ma devanture est allumée, je ne pouvais pas voir qui rentre dans le magasin."

ⓘ Publicité

Fabrice, habite la commune depuis 47 ans, et il l'avoue : "C'était impressionnant surtout le week-end. On n'avait pas l'habitude d'être à ce point dans le noir et quand vous montiez dans les cités, c'était encore pire." Ce retraité sourit : "La seule chose de positif, c'est qu'on voyait plus les étoiles."

Un retour en arrière après des vols dans la ville

Cette décision a été prise suite à des vols commis dans la ville la nuit. Des habitants ont ainsi eu la mauvaise surprise de découvrir le matin leurs voitures posées sur des cales, les roues volées. Le maire Serge Jurczak confirme que le commissaire lui a signifié qu'il était "difficile d'appréhender les individus qui commettent des malversations dans l'obscurité". Bien que la municipalité a économisé près de 8 000 € en trois mois, le maire a préféré revenir sur sa décision face aux demandes nombreuses des habitants. "Ce n'est pas ce qui doit nous animer en premier, en tant qu'élu, le problème financier. Avant toute chose, je dois prendre en compte le bien-être de nos concitoyens."

Pour autant, le maire annonce vouloir faire des investissements dans les prochains mois pour réduire dans le temps la facturez énergétique. "Les 170 dernières lampes à sodium vont être remplacées par des LED, moins énergivores", indique Serge Jurczak. Pour amortir la facture, le maire va aussi différencier l'allumage des lampadaires en fonction de l'été ou de l'hiver. "Nous n'avons pas besoin de lampadaires avant 22h30 en été".