Moselle : un camion qui transporte des matières dangereuses en feu, important périmètre de sécurité

Le panache de fumée, très impressionnant, a été visible plusieurs kilomètres à la ronde. Un camion citerne transportant de l'acrylate de butyle a pris feu, en début d'après-midi à Herny (Moselle), sur la départementale qui mène à Faulquemont.

Selon les premiers éléments, une fuite d'acrylate de butile aurait été repérée depuis la citerne d'un camion, et le produit a ensuite pris feu. Le conducteur du véhicule a été mis en sécurité par les pompiers, et selon plusieurs témoins, le feu serait désormais maîtrisé.

Selon le maire de Herny, Dominique Lerond, joint par France Bleu Lorraine, le poids lourd en question a commencé à prendre feu dans une partie non habitée du village. Il n'y a aucun risque direct pour la population.

3 km de périmètre de sécurité

De nombreux riverains, inquiets par cette épaisse fumée, ont contacté par les pompiers. Un périmètre de sécurité a été mis en place sur les trois kilomètres autour du camion (sur les communes de Herny et de Mainvillers), car la fuite a été repérée entre Many et Herny. Les autorités demandent aux habitants de ce périmètre de ne pas sortir de chez eux.

Les enfants de l'école de Herny sont calfeutrés jusqu'à nouvel ordre. Environ 70 élèves sont concernés, selon le maire Dominique Lerond. " tout est sous contrôle, il n'y a pas de panique particulière ", commente l'élu.