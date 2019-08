Moselle : un été brûlant pour les sapeurs pompiers

Metz, France

Les sapeurs pompiers de la Moselle n'ont pas chômé cet été. Ils totalisent déjà plus de 1000 interventions pour des feux de friches, de cultures et de forêts. Ces incendies d'espaces naturels sont déjà plus nombreux que l'an passé, avec une hausse de 12%. La sécheresse et les deux épisodes caniculaires récents expliquent notamment ce surcroît d'activité.

Les incendies dans les champs ont plus que doublé

Si les feux de friches sont les plus nombreux (940 contre 871 en 2018), les incendies de récolte sont cette année en forte hausse. Les pompiers ont compté à ce jour 54 interventions dans les champs contre seulement 23 l'an passé à pareil époque. Le 25 juillet dernier à Ottange, 100 hectares de céréales sont notamment partis en fumée, malgré l'intervention des pompiers mosellans épaulés par leurs collègues luxembourgeois. Pour le commandant Gaël Zimmer, le chef du centre opérationnel départemental, ces incendies n'ont rien de surprenant.

Globalement tous les éléments étaient réunis pour en arriver là. Une météo défavorable avec un épisode de sécheresse conjuguée au fait qu'on était sur la période des moissons. Et en plus il suffit d'un rien pour qu'un feu de culture se déclenche

Déjà 7 feux de forêt en Moselle

A ce jour, les pompiers mosellans ont notamment dû intervenir sur 7 feux de forêt, contre seulement 4 à pareil époque l'an passé. Pour le commandant Gaël Zimmer, le chef du centre opérationnel départemental, il n' y a pas de quoi s'alarmer.

La journée la plus chargée de cet été 2019 pour nos pompiers mosellans, c'était le jeudi 25 juillet dernier : en pleine canicule, ils ont reçu plus de 1100 appels et ont procédé jusqu'à 41 interventions en même temps.