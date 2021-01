Moselle : un homme gravement blessé et défiguré par des tirs de fusil à Terville, deux mineurs incarcérés

Une affaire d'une grande violence s'est déroulée ce week-end à Terville. La victime, un jeune homme de 20 ans, a reçu un coup de fusil tiré à bout portant, à seulement à 5-6 m de distance selon les premiers éléments de l'enquête. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi en pleine rue. Le jeune homme est passé tout près de la mort, il est gravement blessé avec des séquelles très importantes : la moitié du visage arraché, il a perdu l'usage de la vue.

Une simple altercation un peu plus tôt dans la soirée

Ce qui marque d'autant plus les enquêteurs du commissariat de Thionville et de la Police judiciaire de Metz, ce sont les raisons d'un geste aussi violent. Les deux mineurs qui ont été interpellés peu après et qui ont reconnu les faits en garde à vue, évoquent une simple altercation un peu plus tôt dans la soirée. La victime leur aurait reproché de tourner autour de sa voiture, selon le procureur de la république de Metz.

Les deux mineurs évoquent un tir accidentel

Les deux adolescents de 17 ans sont ensuite revenus avec un fusil de chasse et expliquent que le tir est parti de manière accidentelle. Mais la justice voit les choses autrement. Tous deux ont été mis en examen ce mardi pour tentative d'assassinat, c'est-à-dire pour tentative de meurtre avec préméditation. Ils ont été placés en détention provisoire.