Moselle : un suspect en garde à vue après le meurtre d'une femme à Arriance

Arriance, France

Moins d'une semaine après le meurtre d'une femme de 63 ans à Arriance, près de Faulquemont, un suspect a été arrêté. L'homme, originaire du village, a été placé en garde à vue mercredi matin. Ce jeudi matin, "sa garde a vue a été prolongée de 24 heures", a précisé le Procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

La victime avait disparu le 2 juillet dernier et son corps a été retrouvé deux jours plus tard, le 4 juillet, derrière un bâtiment agricole, dans la commune. La sexagénaire présentait des traces de violences. Une autopsie a été pratiquée en début de semaine. Depuis la découverte du corps, de nombreux gendarmes de la section de recherche de Metz enquêtaient sur place, à la recherche d'indices et de l'auteur des faits.