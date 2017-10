Moselle : un trafic d'oiseaux rares démantelé

Un habitant de Fameck a été interpellé en début de semaine pour avoir notamment vendu des espèces protégées. L'enquête, qui a duré plus d'un an, a été menée par la brigade de gendarmerie de Fameck, la compagnie de gendarmerie de Thionville et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Tout est parti d'une série de petites annonces mises en ligne sur des sites internet de ventes entre particuliers. Un individu y propose d'acquérir, contre la modique somme de 400 euros, des chardonnerets élégants. Ce sont des petits passereaux, d'une taille inférieure à celle d'un moineau, et dont certaines sous-espèces sont très rares et protégées, à l'image notamment du Parvat du Maghreb.

Après une enquête minutieuse, ce vendeur est identifié et interpellé à Fameck, mardi dernier. Au domicile de ce quadragénaire, sans emploi et de nationalité étrangère, ainsi que dans un garage loué par ses soins, les gendarmes ont retrouvé 80 oiseaux, dont cinq sont protégés.

Devant les enquêteurs, il a reconnu qu'une majorité de ces chardonnerets était importés du Maroc. Il comparaîtra prochainement devant la justice pour ouverture non autorisée d'un établissement détenant des espèces non domestiques et détention d'espèces protégées. Quant aux fameux volatiles, ils chantent désormais au centre de sauvegarde de la faune lorraine à Valleroy, dans le Pays Haut.