Moselle : un vaste réseau de faux couvreurs démantelé

Un vaste réseau d'escrocs a été démantelé, mardi 5 décembre, dans quatre communes de Moselle. 12 personnes âgées de 20 à 49 ans ont été interpellées, soupçonnées de s'être fait passer pour des couvreurs et d'avoir surfacturé des travaux factices. Il y a plus de 230 victimes.

Depuis janvier 2015, ils se faisaient passer pour des couvreurs et prétextaient des travaux pour recevoir de l'argent. La police a interpellé ce mardi 12 personnes dans plusieurs communes de Moselle : Metz, St-Julien-les-Metz, Vaux et Marange-Silvange.

Il a fallu plus de 8 mois d'investigation aux enquêteurs de la police judiciaire, de la sûreté publique et du groupe d'intervention régional pour arriver à ce démantèlement. Le nombre de victimes est impressionnant : 86 plaintes ont été enregistrées, mais plus de 230 personnes pourraient avoir été victimes, dans toute la région Lorraine. Ce sont principalement des personnes âgées, parfois de plus de 90 ans. Le préjudice estimé se chiffre à 300 000 euros.

Chèques volés et comptes relais pour les encaisser

Les malfrats avaient à chaque fois la même façon de procéder : ils se présentaient au domicile de leur victime en tant que couvreurs, avec fausse entreprise, dépliants et camionnettes siglées. Ils prétextaient alors des travaux à mener, montaient même parfois sur les toits de leur victime sans y être autorisés. A chaque fois ils se faisaient payer très cher. Trop cher, évidemment, de 1.000 à 14.000 euros par victime. Pour certaines d'entre elles, ils sont même revenus à plusieurs reprises.

Souvent d'ailleurs, les chèques remis par les victimes n'étaient pas totalement remplis et donc facilement falsifiables. Il leur est aussi arrivé de voler des formules vierges. Les chèques étaient encaissés sur leurs comptes ou celui de personnes relais afin de ne pas éveiller les soupçons.

Ils profitaient de la crainte des gens

Pour remonter la piste, les enquêteurs ont entendu plus de 100 personnes, il en reste encore à peu près autant à auditionner. "Les auteurs ont profité de la crainte des gens, précise le commissaire Franck Dannerolle, le patron de l'antenne de police judiciaire de Metz. Des personnes âgées dont on s'approche en disant qu'il y a un problème sur leur toiture, tout de suite il y a la crainte que ça devienne plus important. Alors les victimes ont préféré lâcher quelques milliers d'euros à la va-vite plutôt que de se retrouver avec un dégât des eaux par exemple."

Ce travail de titan des enquêteurs a porté ses fruits. Lors de l'interpellation, les enquêteurs ont retrouvé des bijoux, trois véhicules et 19.000 euros. Ainsi que 10 armes, des fusils pour la plupart, qui devront faire l'objet d'une enquête complémentaire.

Une information judiciaire a été ouverte pour escroquerie en bande organisée, usage de chèques volés, travail dissimulé et blanchiment d'argent. 5 des 12 mis en cause ont été placés en détention provisoire, les autres vont être convoqués par le juge d'instruction en vue d'un éventuel placement sous contrôle judiciaire.