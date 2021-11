Moselle : une femme retrouvée morte à son domicile à Florange

Une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée sans vie ce dimanche 28 novembre à midi, à son domicile à Florange, rue du Moulin. Une enquête est ouverte par le parquet de Thionville pour déterminer les causes de sa mort. Un examen de son corps est actuellement réalisé.

Une enquête ouverte à Florange après la découverte ce dimanche 28 novembre à midi d'une femme de 42 ans décédée à son domicile, rue du Moulin. L'examen du corps est en train d'être réalisé pour en savoir plus sur les causes de sa mort. Il n'y a pas d'élément à ce stade qui montre l'intervention d'une tierce personne confie le parquet de Thionville. Les premières conclusions permettront de savoir si une autopsie de la victime est nécessaire ou non. L'enquête a été confiée au commissariat de Thionville.