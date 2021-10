Mosquée d'Allonnes : le recours de l'avocate des dirigeants rejeté

Le tribunal administratif de Nantes a rejeté, ce vendredi, le référé liberté déposé par l'avocate des dirigeants de la mosquée d'Allonnes. Elle avait saisi la justice pour demander la suspension de la décision de fermeture du lieu de culte, prise par la préfecture de la Sarthe, ce lundi.

Cette fermeture est effective depuis ce mercredi soir et pour une durée de six mois. Les gérants du lieu sont accusés d'apologie du terrorisme, notamment entre septembre et octobre 2020.

Leur avocate doit déposer un recours devant le conseil d'Etat.