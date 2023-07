Mort de Nahel : après deux nuits d'incidents, le calme revient dans les Landes

Le calme semble être revenu dans les Landes. Hormis quelques feux de poubelles, notamment devant l'école primaire du Peyrouat, à Mont-de-Marsan, il n'y a pas eu d'incident notable dans la nuit du 1er au 2 juillet dans les différents quartiers du département.

Comme la veille, la présence des forces de l'ordre et des pompiers a été renforcée sur le terrain. Un choix stratégique : montrer que les policiers et les gendarmes occupent le terrain afin de dissuader les éventuels casseurs. En parallèle, la mairie de Mont-de-Marsan a aussi demandé aux médiateurs et acteurs sociaux de continuer à dialoguer avec les jeunes de ces quartiers pour leur demander de rester calme.

Des débordements les nuits précédentes

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, plusieurs voitures avaient été brûlées à Dax, au quartier Cuyès et dans le secteur de la gare. Un véhicule avait aussi été incendié au Peyrouat, sur le parking d'une résidence seniors. Les forces de l'ordre avaient par ailleurs été visées par des mortiers d'artifice, tirés par des individus cagoulés, quartier Cuyès. Aucun blessé n'était à déplorer. Plusieurs individus avaient été interpelés.

Mais, la colère provoquée par la mort de Nahel , ce jeune de 17 ans tué par un policier au cours d'un contrôle routier, a gagné les Landes une nuit plus tôt, du 29 au 30 juin. Dans le quartier de La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont, un groupe d'une vingtaine à une trentaine de personnes, aux visages masqués, avait semé le désordre. Les forces de l'ordre et les pompiers avaient été visés par des tirs de mortier et la maison de quartier avait été incendiée.