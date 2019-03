Motard de la police blessé à Annecy : le conducteur impliqué dans la course-poursuite était recherché

Haute-Savoie, France

Il était recherché depuis plusieurs mois pour trois condamnations. "Cet homme de 28 ans avait été condamné dans plusieurs affaires et pour un total de cinq ans de prison", ont expliqué ce mercredi les enquêteurs. C’est à priori pour cette raison que mardi en début d’après-midi, alors qu’il circulait au volant de sa voiture boulevard du Fier à Annecy, il a refusé de s’arrêter à un contrôle routier et pris la fuite. Dans la course poursuite qui a suivi, un motard de la police a été grièvement blessé (fractures multiples) dans un accident de la route au niveau du pont de Brogny. Les jours de ce policier âgé de 45 ans ne sont plus en danger.

Comme nous vous le disions dès ce mardi, le motard de la police n’a pas été volontairement percuté par la voiture en fuite. La collision s’est produite avec une fourgonnette qui circulait dans le sens inverse au moment où le policier a voulu doubler pour doubler et intercepter le véhicule pourchassé.

Lors d'une course-poursuite, un motard de la police d'Annecy a percuté ce mardi une fourgonnette au niveau du pont de Brogny. (Photo @DDSP_74) -

Pris en stop

Le conducteur recherché a été interpellé mardi soir (21h15) à Rumilly. Il a été arrêté avec un autre homme, présent dans la voiture lors de la course poursuite. Après l’accident du motard de la police, tous les deux avaient pris la fuite à pied. Un automobiliste qui les a pris en stop un peu plus tard a alerté la police. Dans leur voiture abandonnée sur le pont de Brogny, les enquêteurs ont retrouvé un téléphone portable. Ce dernier a permis de "remonter" jusqu’ à une jeune femme. Cette amie de l’un des deux fuyards vivant à Rumilly est venue les récupérer sur Annecy pour les ramener chez elle où ils ont été finalement interpellés. Les deux hommes sont encore ce mercredi matin en garde-à-vue dans les locaux du commissariat d’Annecy.