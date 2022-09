Motard tué à Saint-Cyr-en-Val : l'hommage à Quentin a rassemblé plus de 300 motards

"On sait qu'on est une goutte d'eau, mais si on peut ne serait-ce que sauver une ou deux vies ..." la gorge d'Ircilia Desroix est serrée lorsqu'elle évoque son fils. Après le choc de la mort de son enfant de 21 ans en mai, le procès qui a fait condamner le chauffard qui l'a percuté en juillet, l'heure est au rassemblement à la mémoire de celui qui ne reviendra plus : "c'est encore irréel pour moi, on attend qu'il passe la porte, on attend mais ça n'arrivera pas".

Sur le parking du Parc Floral de La Source à Orléans, ils étaient 300 motards, hommes et femmes, pour rendre hommage, mais aussi marteler un appel à la prudence.

De dos, avec le gilet orange, Ircilia Desroix, la mère de Damien salue tous les motards qui s'élancent pour la boucle en l'hommage de son fils © Radio France - Perrine Roguet

Habillés d'un gilet jaune, toutes et tous avaient le portrait de Quentin collé dans le dos. Les vrombissements des moteurs se sont ensuite lancés pour une boucle, en passant par Saint-Cyr-en-Val, sur le lieu de l'accident.

faire de la prévention

"Faites attention à nous, regardez dans vos rétros" appelle de son côté Emmanuelle Chartier, quadragénaire et motarde depuis un an avec son mari. Les yeux aussi rougis par l'émotion, elle explique : "nous sommes une grande famille, c'est normal d'être là aujourd'hui".

Avant le départ du cortège, les motards se sont rassemblés dans une longue file, pour pouvoir partir ensemble © Radio France - Perrine Roguet

Damien Stimac est motard, mais aussi pompe funèbre, il a porté le cercueil du jeune Quentin pendant son enterrement : "c'était important pour moi d'être là aujourd'hui". Presque résolu, il poursuit : " il y aura toujours des cons, toujours des accidents, il faut que l'on fasse attention les uns les autres".

Le chauffard a été condamné à 5 ans de prison dont 2 fermes, mais un sentiment d'injustice reste parfois dans les échanges, comme entre ces femmes, qui voient le cortège partir : "lui a pris deux ans, mais pour sa mère, c'est la perpétuité". "C'est pas cher payé pour une vie", ajoute l'une d'elles.