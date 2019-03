Motard tué dans un accident : le débat sur les aptitudes des conducteurs âgés relancé en Corrèze

Brive-la-Gaillarde, France

C'est un serpent de mer français, et il revient régulièrement à la une au gré des faits divers et des drames sur la route. Le débat sur le suivi et les aptitudes des conducteurs âgés vient d'être relancé à Brive, ce jeudi. C'est devant le tribunal correctionnel de la cité gaillarde qu'il en a été question alors qu'un homme de 78 ans était jugé pour homicide involontaire après avoir tué un motard de 40 ans l'été dernier à Mansac, en Corrèze. Au volant de sa voiture, le vieil homme a redémarré d'un 'Stop' sans avoir vu venir le deux roues qui s'est encastré dans la porte avant gauche du véhicule conduit par le retraité.

La vie du motard bascule, ce jour là, pour un laps de temps compris entre quatre et sept secondes. Sept secondes s'il roule bien à la vitesse limitée à 70km/h à cette intersection, environ quatre secondes si la vitesse du deux-roues est plus élevée. Aucune trace de freinage n'est détectée sur les lieux du drame de la part de ce meunier, motard expérimenté avec environ vingt ans de conduite et aucune infraction à lui reprocher. Un expert conclut que l'homme de 40 ans, en couple et avec deux enfants à charge de 15 et 20 ans, ne roule pas vite. Le temps est clair et les conditions météo sont bonnes en ce vendredi. Pourtant, le retraité ne le voit pas venir. Pas plus qu'il n'entend le bruit du deux roues (tout comme un témoin, dans sa voiture, derrière le véhicule du retraité).

"Combien de morts faudra-t-il encore attendre ?"

" _A partir de 60 ou 70 ans, il faut faire quelque chose_. On ne peut pas rester comme ça. Combien de morts faudra-t-il encore attendre ? " interroge André B., père du motard tué, qui a accepté de se confier à France Bleu Limousin après l'audience pour faire avancer les choses. Il en veut aux autorités de ne rien faire à ce sujet alors que, dans le même temps, " les voitures sont de plus en plus sûres en terme de sécurité et avec les aides à la conduite, les contrôles techniques sont de plus en plus poussés, et la sécurité routière de plus en plus présente notamment avec des radars qu'on voit partout ". Il faut agir sur celles et ceux qui sont au volant, selon cette famille domicilié à Saint-Orens dans la banlieue de Toulouse. " Beaucoup de choses sont sûres, mais les conducteurs, eux, le sont-ils ? A partir de quel âge ? Ce sont des tests d'aptitude qu'il faut, tout simplement, et le plus tôt possible. Dès qu'on sent quelque chose, dès que le conducteur passe un certain âge, il faut que la personne présente des aptitudes ".

"Mettre en place des contrôles médicaux avec des tests d'aptitude"

Âge qui avance et déficiences vont de pair ajoute le frère de la victime, Mathieu B., kiné en région parisienne. " Je côtoie très régulièrement des personnes âgées, et je vois ces déficiences au quotidien. On les vois plus ou moins arriver. Mais, on s'en aperçoit souvent quand c'est trop tard " explique ce trentenaire, dévasté comme sa famille par la perte d'un être cher qui était en route pour retirer de l'argent à Saint-Pantaléon de Larche afin de payer le terrassier de la maison que le défunt allait faire construire à Saint-Cernin de Larche. " Mettre en place des contrôles médicaux avec des tests d'aptitude, ce serait certainement la chose qui permettrait de limiter des drames comme celui de mon frère " continue Mathieu B.

L'automobiliste âgé désormais "quasi incapable de reconnaître sa famille"

Mais l'accident a en réalité brisé deux familles. " S'il avait pu être présent aujourd'hui, il se serait excusé " lance le fils du conducteur de 78 ans, " mais il n'est plus conscient pour le faire. Peu de temps après, il disait qu'il avait ras le bol de la vie et qu'il aurait préféré mourir dans l'accident ". Absent de l'audience, le retraité domicilié à Brignac-la-Plaine vit désormais en maison retraite. Il est " quasi incapable de reconnaître sa famille à cause du choc émotionnel et des conséquences neuro - psychologiques " explique son avocat à France Bleu Limousin. A l'audience, maître Virgile Renaudie a eu le souci de ramener le débat sur ce qui s'est passé ce jour là à Mansac. " Dans le dossier, aucun élément ne montre qu'il n'est pas apte ", lance le conseil, " au mieux, il y a l'usure de l'âge. C'est un homme de 78 ans qui, comme les autres personnes de son âge, a moins de vigilance que quelqu'un de 20 ans ".

Les règles de sécurité respectées ?

Il conteste aussi les réquisitions du parquet, représenté par Ilham Soummer, relatives aux règles de sécurité. A savoir : regarder à gauche, puis à droite, et une dernière fois à gauche avant de s'engager. " L'époque à laquelle il a appris son permis de conduire est une époque où les choses étaient beaucoup moins précises, détaillées et pensées qu'aujourd'hui. On ne peut donc pas lui reprocher de méconnaître des pratiques, des usages ou des règles fixées par le code qui sont toutes récentes. C'est du bon sens. Et, _ce que lui reproche le procureur, il l'a fait_. Il a regardé plusieurs fois à droite et à gauche ". Alors que le retraité est prévenu des chefs 'd'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur' et 'd'inobservation, par conducteur, de l'arrêt absolu imposé par le panneau Stop à une intersection de routes', ils pourraient être requalifiés car il semble établi que le conducteur âgé a bien respecté la signalisation avant de s'engager sur la route. Le parquet a requis une peine d'un an de prison avec sursis et l'annulation du permis de conduire. Le tribunal rendra son jugement début avril.