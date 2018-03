Thionville, France

Le tribunal correctionnel de Thionville a suivi, ce mardi, les réquisitions du parquet. Reconnue coupable d'homicide involontaire, la jeune conductrice de la voiture ayant mortellement fauché David Rodrigues, le 24 septembre 2017 sur l'A31, a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont un ferme.

11 SMS en moins d'un quart d'heure

David Rodrigues avait été violemment percuté à l'arrière de sa moto, alors qu'il circulait sur l'A31, au niveau de l'échangeur de Mondelange dans la nuit du 24 septembre 2017. Au volant de la voiture, une conductrice de 18 ans au moment des faits, accompagnée de deux amies. L'accident est violent ; David Rodrigues est mort sur le coup, en percutant les barrières de sécurité de l'autoroute.

La conductrice l'a immédiatement reconnu : elle avait son téléphone portable à la main au moment des faits. L'enquête a même montré que durant son trajet et en moins d'un quart d'heure, elle a échangé au moins 11 SMS. Le tout, à une vitesse avoisinant les 125 km/h, soit largement au dessus de la limite autorisée (100 km/h pour un jeune conducteur).

Un procès pour sensibiliser aux risques du portable au volant

La veuve de David Rodrigues a voulu faire de ce procès une caisse de résonance pour sensibiliser les conducteurs aux comportements à risque au volant. "Ce que je veux c'est faire comprendre qu'on ne peut plus tolérer la moindre seconde d'inattention au volant", explique Catherine Rodrigues.

Catherine Rodrigues s'engage désormais pour améliorer la prévention et la sécurité routière. © Radio France - Sarah Mansoura

Elle ne quitte plus son médaillon, sur lequel le visage de son mari s'affiche, souriant. "Rien ne me rendra mon mari. Mais je veux avancer maintenant et éviter que d'autres accidents comme cela se reproduisent".