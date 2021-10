La relaxe pour un pilote jugé neuf ans après la mort d'un spectateur au moto-cross de St-Thibéry

C'est la relaxe qui a été prononcée ce vendredi par le tribunal correctionnel de Béziers qui jugeait un motard, après la mort d'un spectateur du moto-cross de Saint-Thibéry, le 6 mai 2012, à l'occasion d'une manche du championnat de ligue. Dans un virage avec double bosses, deux pilotes s'étaient percutés lors d'un saut. L'un d'eux est retombé avec son engin sur le public, amassé derrière des barrières. Un homme de 32 ans été tué, mécanicien pour bateaux, il était marié et père de deux enfants. Neuf autres personnes ont été blessées, dont une fillette de six ans qui a dû être évacuée par hélicoptère.

Personne de l'organisation n'a été poursuivi dans cette affaire. "C'est bien là le problème : on n'a pas pu retenir la responsabilité des organisateurs parce qu'en fait il n'y a pas de règles" observe Me Iris Christol, l'avocate de la femme et des deux fils de la victime. "Rien n'est encadré. Il y avait quelques palissades en plastique qui séparaient de 40 cm le circuit et les spectateurs mais ça, au niveau de la règlementation, ça semble ne pas poser de difficultés alors que manifestement, ça expose à un danger important les spectateurs".

Par ailleurs Me Christol, qui relève des "trous dans la raquette", évoque une règlementation "très lâche et floue de ces courses de moto-cross". Pas de titre, ni de diplôme à détenir pour y participer, seuls les comportement "anti-jeu, anti-sport ou agressifs" sont interdits.

La course réunissait 170 participants et environ 500 spectateurs assistaient à l'épreuve régionale ce jour-là.