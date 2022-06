Chamrousse : les organisateurs d'excursions à motoneige sur les pistes condamnés

Jugée en avril, le couperet est tombé ce lundi pour l'entreprise GTR Mountain à Chamrousse. La voilà condamnée à une série d'amende, tandis que leurs dix motoneiges saisies en février dernier sont désormais confisquées. La justice leur reproche d'avoir pratiqué leur activité d'excursions à motoneige sur des pistes de skis, alors que la pratique en loisirs d'engins motorisés sur neige ne peut se faire selon la substitut du procureur que sur un terrain clos, délimité.

Une décision que ne comprend pas le cogérant de la société Charles Tribalat : "Cette base de motoneiges, il y a plus de 32 ans qu'elle existe, que les motoneiges circulent sur le domaine skiable de Chamrousse, _avec l'appui bien sûr du service des pistes_, de la mairie, l'accord de la préfecture. On travaille dans le respect de l'environnement et on n'a aucune accidentologie".

Un jugement très lourd

Dans le détail, un de ses moniteurs a écopé de 1400€ d'amende avec sursis pour usage illicite d'un engin motorisé. La société et son gérant écopent pour complicité de 319 amendes de 10€ dont 5€ avec sursis, ainsi que de 3 000€ pour avoir fait la publicité de leur activité, et enfin 2000€ de dommages et intérêts à verser à chacune des deux associations qui se sont constituées parties civiles Mountain Wilderness et France Nature Environnement. Quant aux dix motoneiges saisies à l'hiver, les voilà confisquées pour de bon.

Une décision proche des réquisitions du parquet, très lourde pour Charles Tribalat : "On accueille plus de 13 000 clients par an sur Chamrousse, on fait vivre les restaurants du coin, on a huit salariés sur la base, des familles qui sont installées sur Chamrousse donc c'est une situation absolument dramatique pour nous. C'est quelque chose de très très dur sur le plan moral et économique".

"Un signal adressé aux entreprises du ressort"

La substitut du procureur, Mathilde Porret-Blanc, référente montagne au parquet de Grenoble, se félicite, elle, de ce jugement : "Cette décision consacre la primauté de deux impératifs, que sont la sécurité publique et la protection de l'environnement. Je crois que cette décision doit être entendue comme un signal adressé aux entreprises du ressort, et inviter les sociétés qui ne seraient pas actuellement dans les règles à se conformer à la législation en vigueur".

Un effet dont doute fortement Charles Tribalat : "Nous sommes représentés par un Syndicat National des Professionnels du Quad et de la Motoneige. Aujourd'hui l'ensemble de mes confrères sont abasourdis par cette décision. On est les seuls en France aujourd'hui à être impactés de cette façon". Il envisage désormais de faire appel, mais ne prendra la décision "qu'après avoir étudié plus en détail le jugement avec notre avocate".