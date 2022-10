Motoneige, outils, chaussures de skis : un butin hétéroclite découvert dans un ancien centre de cure alsacien

Trois hommes, âgés, l'un de 57 ans, les deux autres de 24 ans, ont été arrêtés mercredi et jeudi, au terme d'une longue enquête des gendarmes du Haut-Rhin. Ils sont soupçonné d'avoir perpétré de nombreux vols dans tout le massif vosgien - une vingtaine de victimes, stations de ski, entreprises et particuliers, ont été identifiées.

Un préjudice estimé à environ 200.000 euros

Ils auraient dérobé des objets pour le moins divers : des outils et du matériel de chantier, comme une tronçonneuse, un échafaudage, des fenêtres ou des poignées de portes, mais aussi une motoneige, des vêtements, des skis et des chaussures de ski, ou encore du matériel informatique et des caméras de surveillance, le tout pour un montant d'environ 200.000 euros.

Un ancien centre de cure désaffecté

Ils stockaient leur butin dans l'ancien centre de cure de l'Altenberg, à Stosswihr, un site désaffecté dont ils avaient vraisemblablement entrepris la rénovation, "sans droit ni titre", précise la procureure de la République de Colmar. De nombreux objets ont déjà pu être restitués aux victimes. Quant aux trois suspects, ils seront jugés lundi prochain en comparution immédiate à Colmar.