Motoneiges sous scellés à Chamrousse : la société GTR Moutain affirme évoluer "dans le cadre de la légalité"

Le samedi 5 février, une dizaine de motoneiges de la société GTR Moutain à Chamrousse (Isère), ont été placées sous scellés pour cause de pratique estimée illégale par le parquet de Grenoble : sur piste et alors qu'il y avait encore des skieurs. La société, soutenue par la mairie, s'érige en faux.

Moins d'une semaine après la mise sous scellés d'une dizaine de ses motoneiges dans la station de Chamrousse, la société GTR Mountain explique avoir écrit ce jeudi au parquet de Grenoble pour les récupérer. Un recours gracieux alors que la société, qui estime être dans son non droit, est d'ores et déjà convoquée en avril devant un tribunal de Police pour des faits de même nature constatés l'an passé. Une audience qui devait avoir lieu en novembre mais repoussée pour cause d'encombrement judiciaire. Charles Tribalat, gérant de GTR Moutain à Chamrousse dit ne toujours pas comprendre ce qui lui est reproché.

Charles Tribalat quelle a été votre réaction après l'action des gendarmes samedi dernier ?

Écoutez, ça a été un véritable bouleversement. Déjà, je ne m'attendais surtout pas à cela, notamment le premier jour des vacances scolaires. La base était remplie, il y avait 200 clients, sont arrivés les gendarmes du PGHM, la substitut du procureur.... C'est quelque chose qui, quand on n'y est pas préparé et quand on ne l'a jamais vécu, est très, très traumatisant pour moi, pour les clients et pour l'ensemble du personnel.

Une demi-surprise non ? Le débat sur votre activité n'est pas tout neuf...

C'est à dire que nous, nous avons pris cette base motoneige il y a cinq ans, avec une parfaite collaboration avec tous les acteurs politiques et économiques locaux. Nous disposons de toutes les autorisations nécessaires et en règle : du permis de construire à l'autorisation de circuler de la mairie. Alors, bien évidemment, on a été entendu par les gendarmes en mars dernier concernant la circulation nocturne sur le domaine, néanmoins à ce jour il existe 150 bases motoneiges en France qui toutes circulent de la même façon que nous sur le domaine. Donc, on attend avec impatience le fait d'aller au tribunal parce qu'on est convaincu d'être complètement dans le cadre de la légalité. On n'a jamais cherché à travailler dans l'illégalité.

Alors, justement, quelle peut être votre parade ? En attendant cette audience est-ce que vous avez lancé une démarche pour essayer de retrouver vos motoneige ?

Alors aujourd'hui, ce matin, nous avons écrit au parquet pour essayer de récupérer nos motoneiges. Il nous reste des motoneiges, mais nous avons besoin de ces motoneiges bloquées pour travailler parce que nous continuons à avoir une activité en forêt, sur notre circuit de jour, que l'on utilise maintenant aussi en soirée parce qu'on n'a pas le choix. La station est remplie de clients donc nous avons demandé au parquet de pouvoir récupérer nos moto parce qu'il ne nous retoque pas du tout sur l'activité de forêt sur le terrain privé.

Ce qui semble poser problème c'est effectivement vraiment l'activité sur piste et, dit le parquet, au moment où il y avait encore des skieurs sur les pistes !

Alors alors ça, c'est complètement faux. Je vais vous expliquer la raison. Les skieurs qu'on peut trouver sur le domaine à 17h30 - heure à laquelle, en général, le service des pistes nous passe à la radio l'autorisation d'aller exercer - ce sont essentiellement des skieurs de randonnées. Les pistes sont fermées ! Des skieurs de randonnée avec lesquels la cohabitation est très, très bonne. Et en plus, nous n'avons jamais eu, et nos prédécesseurs non plus, d'accidentologie entre une motoneige et un skieur. Toutes nos randonnées sont encadrées par nos moniteurs diplômés d'État qui, en plus de la pratique et de l'encadrement de la motoneige, maîtrisent parfaitement le milieu de montagne et sa dangerosité.