Mougon-Thorigné : un jeune de 19 ans tué dans un accident de la route

Thorigné, France

Une voiture a percuté un poteau électrique et a fini sa course dans une petite maison en brique ce vendredi soir à Mougon-Thorigné, qui fait désormais partie de la commune nouvelle d'Aigondigné, dans les Deux-Sèvres. L'accident s'est produit route du Moulin à vent vers 20h45. Un seul véhicule en cause. A l'intérieur, se trouvait cinq jeunes. L'un d'eux est décédé. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, passager arrière de la voiture et originaire de Celles-sur-Belle.

Pronostic vital engagé pour un jeune de 19 ans

Un autre garçon du même âge a été grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Il a été transporté à l'hôpital de Poitiers. Poitiers où une jeune fille elle aussi âgée de 19 ans a été transportée médicalisée.

Deux autres jeunes ont eux été légèrement blessés, dont la conductrice de la voiture, âgée de 18 ans. Ils ont été emmenés à l'hôpital de Niort.

Difficile pour l'instant de définir les circonstances de cet accident. Les premiers éléments ne font pas ressortir de problématique ni de vitesse, ni d'alcool, ni de stupéfiant. Une enquête a été ouverte.

Cet accident entraîne ce vendredi soir une coupure d'électricité pour 150 à 200 foyers.