Mouhet : un conducteur flashé à 194 km/h sur l'A20 et sous la pluie !

Châteauroux, France

Les gendarmes de l'Indre étaient une nouvelle fois mobilisés sur les routes de l'Indre ce week-end et une nouvelle fois de nombreuses infractions on été verbalisées et notamment plusieurs excès de vitesse. A Mouhet, sur l'A20 et sous la pluie, un automobiliste au volant d'une BMW série 5, a été contrôlé à...194 km/h (vitesse retenue) au lieu de 110 km/h par temps de pluie. Le permis de ce conducteur fait l'objet d'une rétention administrative ; un permis qui sera amputé de 6 points en attendant une convocation au tribunal où cet autombiliste encourt une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.

Cinq autres excès de vitesse de plus de 40 kmh et inférieurs à 50 km/h ont été enregistrés à Celon (A20), Ecueillé, Tendu, Azay-le-Ferron et Brives. Par ailleurs, six conduites en état d'ivresse ont été verbalisées et cinq sous l'emprise de produits stupéfiants.