Un accident dans l'agglomération de Rouen, à Moulineaux, a fait six blessés dont deux graves. Sept personnes en tout sont impliquées. Le choc entre une voiture et une fourgonnette a eu lieu samedi 6 mars au soir.

Moulineaux : un choc entre une voiture et une fourgonnette fait six blessés dont deux graves samedi soir

À Moulineaux, au sud de l'agglomération rouennaise, rue du Lieutenant Jacques Heurgault, sur la départementale 3, un accident entre une fourgonnette et une voiture a eu lieu ce samedi 6 mars au soir vers 23 heures.

Quatre jeunes légèrement blessés

Le choc a fait sept victimes. Une personne est indemne et n'a pas été prise en charge par les pompiers. Quatre jeunes de 16, 22, 21 et 21 ans sont légèrement blessés. Ils ont été hospitalisés à Cléon.

Deux autres victimes en revanche sont gravement blessées : une personne dont l'âge n'a pas été identifié et un autre de 32 ans. Ces deux blessés graves ont été transférés au CHU de Rouen. L'opération a pris fin vers 1 heure trente du matin et a mobilisé six engins et seize pompiers.