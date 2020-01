Moulins : la CGT dénonce " la répression syndicale"

Moulins, France

Des gardes-à-vue systématiques après chaque manifestation à Montluçon ou Moulins, voilà ce dont se disent victimes les militants syndicaux CGT de l'Allier. C'est pourquoi ils se sont rassemblés ce jeudi matin devant la préfecture de l'Allier, pour dénoncer "la répression syndicale". Ils étaient une soixantaine environ selon la CGT, ayant reçu le renfort de Gilets Jaunes, de la FSU et de Solidaires.

Des interpellations lors de manifestations non-déclarées

Selon Laurent Indrusiak, le secrétaire départemental de la CGT dans l'Allier et membre du bureau national de la CGT, le contexte s'est largement tendu ces dernières semaines, avec la mobilisation contre la réforme des retraites. "On a pu noter, explique-t-il, qu'il y a eu beaucoup de militants de la CGT de l'Allier qui sont inquiétés par des convocations ou des menaces de se retrouver devant des juges, pour des actions qui étaient tolérées il y a quelques années et qui ne le sont plus". Il cite notamment des manifestations non-déclarées, ou encore ce blocage d'un dépôt de carburant il y a quinze jours. Les militants avaient été délogés par les forces de l'ordre.

"Le gouvernement emploiera tous les moyens pour brimer le mouvement social"

La préfète de l'Allier a reçu une délégation ce jeudi matin, leur assurant notamment qu'il était nécessaire de s'adapter, mais que les syndicats devaient respecter la loi. La CGT prévoit de continuer de se rassembler, d'ici les prochains jours, dans l'Allier pour dire "non" à la réforme des retraites.