Moulins : un détenu déclenche deux incendies dans une coursive de la centrale

Ce lundi matin, peu après 7h30, à la Centrale de Moulins-Yzeure, dans l'Allier, un détenu âgé de 30 ans a d'abord agressé un autre prisonnier avec qui il aurait eu une première altercation la veille, dimanche. Selon une source syndicale, l'homme est cette fois armé d'une poinçon qu'il s'est fabriqué et, l'enquête devra le confirmer, une deuxième détenu est possiblement attaqué.

Il faut alors l'intervention d'au moins deux surveillants pour protéger les prisonniers visés et les mettre en sécurité. L'agresseur met ensuite le feu au matelas de la cellule de sa victime, incendie qui dégage un peu de fumée mais ne prend pas.

Deux incendies au sein de la centrale

Selon le parquet de Moulins, le détenu violent déambule alors dans la coursive, casse le mobilier, rassemble les débris avec des poubelles au niveau de la grille d'entrée de la coursive et allume un second incendie. Malgré les fumées dégagées, impossible d'évacuer les autres détenus qui restent confinés et calmes dans leur cellule.

La direction de l'établissement appelle donc les services des ERIS, équipes régionales d'intervention et de sécurité, basées à Lyon. Vers 11h, les hommes de l'ERIS arrivent sur place. Ces derniers parviennent à neutraliser l'individu au bout d'un quart d'heure. L'homme s'étend armé de manches à balai cassés en deux, leur oppose une résistance violente détaille le parquet de Moulins.

Une enquête confiée à la police nationale de Moulins

Arrivé à la centrale de Moulins-Yzeure en février dernier, le trentenaire a été placé en quartier disciplinaire. Une enquête a été ouverte. Elle est menée par les policiers du commissariat de Moulins.