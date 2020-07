Moulins : une disparition inquiétante après une baignade interdite dans la rivière Allier

Il était 19h15 dimanche 19 juillet quand trois jeunes hommes, ayant bravé l'interdiction de baignade dans la rivière Allier, se sont retrouvés loin de la rive, qu'ils ont eu du mal à rejoindre. L'un des hommes a pu revenir sur la berge sans trop de problèmes, et indemne. Le second a éprouvé plus de difficultés, et a été aidé par le troisième homme, qui l'a ramené sain et sauf et l'a laissé à la charge des pompiers.

Disparition jugée inquiétante

C'est à ce moment que le sauveur, un jeune homme de 25 ans, d'origine soudanaise, n'a plus donné signe de vie, sans que l'on sache encore pourquoi. Les recherches se poursuivent ce lundi, coordonnées par les pompiers, aidés de drones. La disparition est jugée inquiétante. Ses deux amis sont actuellement auditionnés par la police de Moulins. Le dossier a aussi été transmis à la procureure de Moulins. Si vous avez une quelconque information, vous pouvez contacter la police.