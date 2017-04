Mourad Boudjellal rallie Emmanuel Macron

Le président du RCT a annoncé ce lundi après-midi qu'il s'engage auprès du candidat du mouvement "En Marche" à l'Elysée. Mourad Boudjellal est présent au meeting d'Emmanuel Macron à Bercy.

Mourad Boudjellal a annoncé officiellement ce lundi son soutien à Emmanuel Macron qui tient un meeting à Bercy. Le président du RCT doit prononcer une allocution sur scène selon une information de LCI.

Emmanuel Macron invité de Mourad Boudjellal le 18 février dernier à Toulon

Ce n'est pas une surprise. Sur France Bleu Provence, le 5 avril dernier, Mourad Boudjellal était revenu sur la présence d'Emmanuel Macron à Toulon, le 18 février. Le candidat et son épouse avaient été accueillis par le président du RCT à visiter le stade Mayol à Toulon et à assister au match entre le RCT et Lyon.

"Un homme intègre et respectable" (Mourad Boudjellal sur France Bleu Provence)

Mourad Boudjellal avait indiqué que c'était "un honneur d'avoir un candidat à la présidentielle qui vienne au bord du terrain. Je connais bien Emmanuel Macron. Je connais son programme. Je connais l'homme. Un homme intègre et respectable". Mais le président du RCT qui a soutenu Christian Estrosi lors des régionales en 2015, ne s'était alors pas engagé à ses côtés.