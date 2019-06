Mourmelon-le-Grand : la suspecte de l’assassinat de Kevin remise en liberté pour un vice de procédure

L'une des deux suspects de l'assassinat de Kevin, le 2 juin 2018 va être remise en liberté. Une décision prise ce jeudi par la cour d'appel de Reims, à cause d'un vice de procédure. Le deuxième suspect reste en détention, ayant renoncé à sa demande de mise en liberté.

Mourmelon-le-Grand, France

C'est une erreur de procédure qui a une conséquence immédiate : la jeune fille de 18 ans, suspectée du meurtre de Kevin, tué d'une vingtaine de coups de couteau, le 2 juin 2018 à Mourmelon-le-Grand, est libre. Elle va sortir, ce jeudi, de l’établissement pénitentiaire de Lille, où elle est incarcérée.

à lire aussi Meurtre de Kévin à Mourmelon : un mineur et la petite amie de la victime mis en examen pour assassinat

Elle était en détention depuis un peu plus d'un an, soupçonnée d’avoir organisé l'assassinat de son petit ami, Kevin, 17 ans, avec l'aide d'un complice. Une détention provisoire, qui doit, c'est la procédure, être prolongée avant la première année de détention. Sauf que, lors de cette audience, organisée en visio-conférence, une erreur de procédure a eu lieu : les avocats des deux suspects n'ont pas reçu de version actualisée du dossier.

L'avocat de la suspecte a donc demandé la mise en liberté de sa cliente, arguant qu'à cause de ce vice de procédure, la détention provisoire n'était plus valide. Une demande validée, ce jeudi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims. La jeune suspecte est donc libre, mais placée sous contrôle judiciaire. Son complice, lui, reste en détention, puisqu'il a décidé de se rétracter, et d'annuler sa demande de mise en liberté.

Le parquet de Reims va contester cette décision, et demander la prolongation du maintien en détention. Le cas de la jeune fille sera donc de nouveau examiné, dans les trois prochains mois par la Cour de Cassation. Le parquet indique qu'une "dizaine de cas similaires" ont déjà été examinés par cette instance, qui "à chaque fois, a décidé du maintien en détention". Mais, en attendant cette nouvelle décision, la jeune suspecte est donc libre.