Moussey : après l'incendie de la scierie Lemaire, la thèse de l'accident privilégiée par les enquêteurs

La scierie Lemaire a subi d'énormes dégâts suite à un incendie survenu ce jeudi soir à Moussey dans les Vosges. La partie qui regroupe les lignes de sillages (une ligne de production) a totalement été détruite par les flammes. L'entreprise s'était dotée d'un nouvel appareillage qui représentait 30% de son travail.

Les gendarmes se dirigent vers la thèse d'un accident lié à un problème de maintenance même si pour l'instant rien n'est exclu. L'enquête est toujours en cours. L'activité de la scierie, fondée par Roland Lemaire en 1957, continuera même si une grande partie a été touchée. Néanmoins, une partie des 80 employés seront au chômage technique.

"Les dirigeants de l'entreprise redoublent d'efforts pour trouver des solutions rapidement. Il y a une vraie énergie et logique d'avancer pour pouvoir reconstruire le plus rapidement possible et aller de l'avant", soulignent les forces de l'ordre.